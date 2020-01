Op de CES onthulde Sony eerder deze week het logo van de PlayStation 5 en dat was al snel voer voor grapjassen op het web. Het enige verschil ten opzichte van de PlayStation 4 is simpelweg het cijfer en dus werd de aankondiging als een beetje overdreven ervaren.

Maar waarom niet iets compleet nieuws of meer gevarieerd? Jim Ryan van Sony legt uit dat het belangrijk voor het bedrijf was om het logo zoveel mogelijk in lijn te houden met wat ze nu hebben, omdat het heel erg herkenbaar is.

“It is important to give off a sense of consistency for products within the PlayStation brand,”

“It is a must for anyone who sees [the logo] to immediately and positively think, ‘That’s PlayStation.'”