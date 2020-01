Ondanks dat Ubisoft teleurgesteld was in de verkopen van The Division 2, wordt de game nog wel voorzien van nieuwe content en updates. De tweede DLC-episode verscheen al in oktober afgelopen jaar en dus is het wel weer tijd voor een nieuwe uitbreiding. Die komt snel, want Ubisoft meldt dat de derde episode in februari zal verschijnen.

In deze nieuwe uitbreiding kunnen spelers aan de slag op een gloednieuwe locatie. New York’s Coney Island wordt toegevoegd aan de game en deze omgeving kan je in alle vrijheid verkennen. Ook keert de vijandelijke factie ‘The Cleaners’ – bekend uit het eerste deel – terug en zij zullen jou het leven zuur maken met hun obsessie voor vlammenwerpers.

Spelers die over de Year 1 Pass beschikken krijgen zoals gebruikelijk toegang tot twee Classified Assignments. Ook komt er een nieuwe specialisatie aan waar Ubisoft nog geen verdere details over bekend heeft gemaakt.

Spelers die op de tweede Raid genaamd Foundry wachten, komen helaas bedrogen uit met deze uitbreiding. De tweede Raid zal pas later verschijnen en de releasedatum is nog niet bekendgemaakt.