Vanaf 12 februari draait Sonic in de bioscopen en daarmee is het iconische SEGA personage in een heuse film op het witte doek te bewonderen. Om deze aanstaande bioscooprelease te vieren mogen we in samenwerking met Paramount Pictures vijf keer een set van twee vrijkaartjes weggeven.

Dat is niet het enige wat je kunt winnen, ook doen we er nog verschillende goodies bij. Zo bevat het pakket een Sonic Protein Shaker, een Sonic Phone Grip en een Sonic Frisbee, zoals hierboven afgebeeld.

Om kans te maken op deze goodies en een setje van twee vrijkaarten dien je de onderstaande twee vragen te beantwoorden:

Vraag 1: Wie zijn de originele bedenkers/ontwerpers van Sonic?

Vraag 2: Hoe heet de thuiswereld van Sonic?

Weet jij de antwoorden? Stuur die dan in door de onderstaande stappen te volgen en wie weet zit jij binnenkort naar de razendsnelle egel in de bios te kijken.

Sonic is het nieuwe live-action avontuur gebaseerd op de populaire SEGA videogame franchise. Sonic en zijn nieuwe beste vriend Tom (James Marsden) proberen samen de slechterik Dr. Robotnik (Jim Carrey) te stoppen en de wereld te redden. Verder met o.a. Tika Sumpter en Ben Schwartz (stem van Sonic).

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Sonic' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PSX-Sense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PSX-Sense leden in de Benelux. Medewerkers van PSX-Sense en Paramount Pictures zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 20 januari 2020. PSX-Sense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Paramount Pictures.