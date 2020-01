Het derde seizoen van Apex Legends begint langzaam maar zeker tot zijn einde te komen. Onlangs konden spelers nog aan de slag met een speciaal Winter evenement waarin een nieuwe modus te spelen was en er diverse unieke skins voor de personages te koop aangeboden werden. Vrij onverwachts komt er nu echter weer een evenement voor de game aan en die is van grote proporties.

Pathfinder nodigt je uit om deel te nemen aan zijn Grand Soirée dat ons meeneemt naar de jaren 20. Dit evenement is wat anders dan de voorgaande en er zijn een aantal zaken aangepast door Respawn Entertainment. Allereerst kan je om de twee dagen een andere modus verwachten. Daarnaast keren enkele klassiekers terug, maar we krijgen ook gloednieuwe modi zoals Third-Person en Always be Closing te spelen.

Daarnaast kiest Respawn ervoor om een nieuw puntensysteem te introduceren voor Grand Soirée. Zo kan je voor elke unieke modus die je speelt per dag punten verdienen en hoe meer punten je hebt, hoe meer exclusieve beloningen je ontvangt. Spelers die niet dagelijks spelen hoeven zich geen zorgen te maken, want daar is rekening mee gehouden volgens de ontwikkelaar.

Tot slot kan je hier nog een trailer bekijken die het evenement toelicht. Voor alle informatie over dit evenement kan je hier terecht. Grand Soirée zal twee weken duren en eindigt op 28 januari.