Het is een publiek geheim dat de volgende Assassin’s Creed zich zal afspelen in de tijd van de Vikingen. De game is officieel nog niet aangekondigd, maar telkens komen de geruchten terug en nu doen verschillende online retailers het vuurtje weer aanwakkeren.

Bij Amazon Duitsland en GameStop Italië verschenen de ‘Mjölnir’ en ‘Valhalla’ edities online om kort daarna weer te verdwijnen. Het internet is zoals altijd snel en zodoende werden er screenshots gemaakt die op Reddit zijn verschenen.

Gezien er nog geen officiële aankondiging vanuit Ubisoft is geweest, nemen we het voor de zekerheid met een korreltje zout. Desalniettemin achten we de kans erg groot dat de volgende telg in de serie om Vikingen draait, de geruchten zijn immers hardnekkig.