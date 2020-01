Ontwikkelaar Krillbite Studio, bekend van de indie-horrortitel Among the Sleep, kondigde enkele jaren geleden Mosaic aan. Jawel de aankondiging van deze toch wel erg sfeervolle puzzelgame is ondertussen al van 2016 en pas nu krijgen we eindelijk de kans om met deze titel aan de slag te gaan.

Mosaic had eigenlijk in 2017 voor de pc en PS4 moeten uitkomen, maar door vertragingen alom moesten we toch net iets langer wachten. De game is inmiddels al verkrijgbaar voor de pc, maar de consoleversie voor zowel de PS4, Xbox One als de Switch is nu wel erg dichtbij: zet namelijk alvast 23 januari in jullie agenda!

De ontwikkelaar heeft alleszins de tijd genomen om de titel te finetunen, dus we hopen op een unieke en vooral geslaagde ervaring.