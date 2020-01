Met Star Wars: The Rise of Skywalker is dan uiteindelijk toch het doek gevallen over één van de meest bekende saga’s ooit. Het zal echter niemand verbazen dat Disney hoogstwaarschijnlijk het Star Wars verhaal niet definitief zal stopzetten, want intussen is er al sprake geweest van het opstarten van een nieuwe saga in het Star Wars-universum. Fans over heel de wereld zijn dan vast ook erg benieuwd wat hen nog zoal te wachten staat en de eerste geruchten duiken de kop op.

Volgens ziro.hu zijn immers al verschillende plannen gemaakt onder de noemer ‘Project Luminous’. Deze informatie werd gegeven door een anonieme inside man bij Disney, die overigens een tijd geleden correct wist te melden dat The Mandalorian een “kind” zou bevatten. Project Luminous zou, vergelijkbaar met het MCU, voortaan aparte films gaan maken die toch een overkoepelend verhaal met elkaar delen.

De eerste film zou in 2022 uitkomen, maar Project Luminous zou officieel van start gaan in 2021 met de komst van een nieuwe Star Wars-game. Welke ontwikkelaar deze game dan zou ontwikkelen, is momenteel nog niet duidelijk. Er zijn de laatste tijd wel al vermoedens geweest dat Respawn aan een vervolg op Jedi: Fallen Order werkt en het volgende Star Wars-project zou bovendien een erg unieke ervaring zijn.

Lees gerust het volledige bericht eens na op de genoemde site, maar wees gewaarschuwd dat als het gerucht klopt, je misschien wat toekomstige spoilers zal lezen.