Met de komst van 2020 heeft onze aardbol er alweer een decennium opzitten en dat vraagt om een korte terugblik op de voorbije tien jaar. Om dit te vieren hield Metacritic een grote ondervraging om de beste film, de beste serie, het beste muziekalbum en de beste game van het voorbije decennium te vinden.

Gebruikers van de site mochten hun stem uitbrengen en de resultaten zijn inmiddels bekend: The Last of Us was de beste game van het decennium! De lijst wordt aangevuld met nog allerlei andere toppers, maar weet wel dat het hier om de publieksfavoriet gaat en niet om de mening van de critici. The Last of Us heeft immers niet de hoogste Metascore van de genoemde games in de lijst, maar kreeg in deze poll specifiek wel de meeste stemmen.

De volledige lijst kan je hieronder terugvinden: