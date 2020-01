Over iets minder dan drie maanden brengt Capcom een remake van Resident Evil 3 uit. Dan kunnen we dus de game die oorspronkelijk in 1999 verscheen opnieuw beleven. Toch zal de remake niet exact gelijk zijn aan het origineel. Capcom heeft nu weer wat nieuwe details hierover vrijgegeven.

Eén van de vlakken waarop de remake van Resident Evil 3 is aangepast, is het verloop van het verhaal. Het origineel liet spelers bepaalde keuzes maken die invloed hadden op het verhaal dat Jill Valentine meemaakte, wat er uiteindelijk ook voor zorgde dat de game verschillende eindes had. Peter Fabiano, producer bij Capcom, heeft laten weten dat deze feature niet aanwezig is in de remake. Het gevolg is dan ook dat de remake slechts één einde kent. Wat het verhaal betreft onthulde hij wel dat er meer connecties zijn tussen Resident Evil 2 en 3. Hoe deze verbanden er precies uit gaan zien, wilde hij echter nog niet vertellen.

Een ander onderdeel van Resident Evil 3 dat niet aanwezig zal zijn in de remake is de Mercenaries modus. Dit was een extra modus waarin spelers in een race tegen de klok een bepaald punt moesten bereiken. De modus is er dus niet in de remake, maar daartegenover staat wel een nieuwe asymmetrische multiplayer modus die eerder werd onthuld als Project Resistance.

Fabiano meldde verder dat spelers in de remake meer vrijheid hebben om de omgevingen te verkennen dan in de oorspronkelijke game. Hoewel het nog steeds geen open wereld is, zijn de levels wel meer open en zijn er meer gebieden die je nu kunt bereiken. Je hebt straks dus een stuk meer vrijheid in Raccoon City.

De producer heeft ook nog laten weten dat de AI van Nemesis is verbeterd in de remake van Resident Evil 3. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het AI systeem dat Capcom heeft ontwikkeld voor Mr. X in de remake van Resident Evil 2. Dit systeem is verder verbeterd en hierdoor moeten de ontmoetingen met Nemesis een nog grotere uitdaging vormen.