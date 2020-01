Afgelopen zomer werd Insomniac Games overgenomen door Sony en daarmee was Sony weer een first-party ontwikkelaar rijker. Het is momenteel onduidelijk waar de studio achter games als Ratchet & Clank en Marvel’s Spider-Man aan werkt, maar de verwachtingen zijn – zeker met de lancering van de PlayStation 5 aan het einde van dit jaar – hooggespannen.

Vermoedelijk duurt het ook nog wel even totdat Insomniac Games daar meer over loslaat. Wel heeft de ontwikkelaar nu een unieke inkijk in haar gloednieuwe kantoor gegeven. Insomniac is het nieuwe jaar goed begonnen door te verhuizen naar een ander pand en daarvan heeft de studio foto’s gedeeld via Twitter, zoals je hieronder kunt zien.

Het gebeurt niet vaak dat ontwikkelaars beelden van hun studio delen, dus dit inkijkje is best bijzonder. Wat in ieder geval duidelijk is geworden, is dat er aan speciale verzamelitems van onder meer Ratchet & Clank en Spyro geen gebrek is.