Sony was vorig jaar na vele jaren voor het eerst niet aanwezig op de E3, wat voor veel teleurgestelde reacties zorgde. Aangezien de PlayStation 5 dit najaar uitkomt, is 2020 een belangrijk jaar voor Sony en dus lijkt het geen gekke zet om dit jaar weer op de E3 terug te keren. Volgens een recent gerucht is het echter nog maar de vraag of dat ook gaat gebeuren.

De website Video Games Chronicle meldt namelijk van bronnen te hebben vernomen dat Sony dit jaar opnieuw niet aanwezig zal zijn op de E3. Andere bronnen hebben gezegd dat deze beslissing nog niet helemaal vaststaat, maar Sony zou dus sterk overwegen om de E3 weer over te slaan. Volgens VGC gaat Microsoft er ook vanuit dat Sony niet op de E3 is en zal men hierop inspelen.

Verder heeft VGC ook nog gesproken met industrie insider Michael Pachter. De analist zegt eveneens te denken dat Sony niet terugkeert op de E3 van 2020. Dat is volgens Pachter een grote fout.

“As far as I know, they don’t plan to attend. I think that’s a huge mistake, as their ‘focus on the consumer’ is not inconsistent with their attendance at the premier industry trade show. I hope they change their minds, but am sceptical.”