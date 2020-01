In juni 2017 werd er een tv-serie van Sly Cooper aangekondigd. De serie zou worden ontwikkeld door Technicolor Animation Productions in samenwerking met Sony en PGS Entertainment was als uitgever bij het project betrokken. Een jaar later kregen we wat meer details en toen werd gemeld dat de serie afgelopen zomer had moeten starten. Dat is overduidelijk niet gebeurd en het is sowieso al erg lang stil rondom de serie.

Nu is er een nieuw gerucht over ontstaan. Naar verluidt is PGS Entertainment namelijk niet meer bij de serie betrokken en bezit Sony nu de volledige rechten. Dit wordt gesuggereerd door een screenshot van een chatgesprek dat iemand op Facebook had met de uitgever. Een medewerker van PGS Entertainment legt daarin uit dat de rechten bij Sony liggen.

Als dit inderdaad klopt, is het mogelijk dat Sony de productie van de Sly Cooper tv-serie nu helemaal zelf laat verzorgen door PlayStation Productions. Deze studio werd vorig jaar door Sony opgericht en wellicht gaat men daar nu dus met de Sly Cooper serie aan de slag. Toch is het moeilijk te zeggen of deze informatie daadwerkelijk klopt, dus laten we hopen dat Sony snel met duidelijkheid komt.