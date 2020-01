Volgende week komt Dragon Ball Z: Kakarot uit en nu de release nadert geeft ontwikkelaar CyberConnect2 nog snel wat nieuwe details over de game vrij. Zo verscheen er eerder deze week al een trailer die meer liet weten over hoe progressie in het spel werkt.

Nu heeft uitgever Bandai Namco weer een nieuwe trailer uitgebracht en hierin wordt het Soul Emblems systeem van Dragon Ball Z: Kakarot nader uitgelegd. Je kunt deze Soul Emblems toewijzen aan Community Boards en op deze manier bepaalde vaardigheden activeren die goed van pas kunnen komen. Hoe dat precies in zijn werk gaat zie je hieronder.

Dragon Ball Z: Kakarot komt op 17 januari uit voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.