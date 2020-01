Via al eerder gelekte informatie op 4Chan is vandaag ineens een comment verschenen van iemand die een PS5 design dropt. Dit design is niet overtrokken of gebaseerd op patenten, maar is daadwerkelijk vormgegeven alsof het van Sony af zou kunnen komen. Het houdt het strakke van de PS4 in leven, maar bevat wel net die extra touch om er een uniek design van te maken.

De PS4 had natuurlijk het gestapelde effect met een schuine rand en deze PS5 lijkt de V, die we ook bij de development kit hebben gezien, in leven te houden. Dit wordt alleen niet zo extreem gedaan als de development kit omdat het de retail versie betreft en dus is het een stuk subtieler.

Je checkt het design hieronder en aangezien de foto een wat lage resolutie heeft, gaan we er vanuit dat de foto van een afstand is gemaakt en men heeft ingezoomd om zo het beeld te kunnen smokkelen. Wat ons betreft is dit het meest geloofwaardige lek tot nu toe omtrent het design van de nieuwe console.