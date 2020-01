Alles wijst erop dat Ubisoft aan het einde van dit jaar een nieuwe game in de Assassin’s Creed-reeks uit gaat brengen. Dit nieuwe deel zou de subtitel Ragnarok hebben en zich afspelen in het tijdperk van de Vikingen. Eerder deze week doken er bij webshops vermeldingen van speciale edities van Assassin’s Creed: Ragnarok op en nu is er mogelijk meer nieuwe informatie gelekt.

Het gaat om een post op 4chan waarin informatie over Assassin’s Creed: Ragnarok werd gedeeld. Voordat we verder ingaan op deze mogelijke details, is het wel belangrijk om te benadrukken dat het lastig is om te zeggen hoe betrouwbaar het bericht is, dus we houden vooralsnog uit voorzorg wel een slag om de arm. Wel is het zo dat een deel van de details overeenkomt met informatie uit eerdere geruchten, dus mogelijk zit er wel degelijk een kern van waarheid in.

Volgens de post op 4chan moet Assassin’s Creed: Ragnarok op 29 september verschijnen. Het zou gaan om een cross-gen titel, die dus uitkomt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X. De game zou volgende maand officieel aangekondigd worden tijdens het vermeende onthullingsevenement van de PS5.

Assassin’s Creed: Ragnarok zou één speelbaar hoofdpersonage hebben, genaamd Jora. Wel kunnen spelers kiezen of Jora een man of een vrouw is. Jora zou de leider van een groep van vier zijn. In het kader daarvan ondersteunt de game volgens dit gerucht ‘drop in, drop out’ coöp voor maximaal vier spelers.

De game zou de RPG-mechanics uit de vorige delen verder doorzetten, met onder andere diverse classes die weer van invloed zijn op de skill tree die je kunt doorlopen. De combat is volgens deze informatie ook weer wat diepgaander door meer soorten wapens, die je kunt upgraden en speciale vaardigheden met zich meebrengen. Ook speelt de levensduur van wapens een grotere rol, waardoor spelers er zuiniger mee om moeten gaan.

Volgens het bericht is de map van Assassin’s Creed: Ragnarok ontzettend groot. Het zou gaan om praktisch heel Noord-Europa, met grote steden zoals York, Londen, Parijs en Kiev. Je kunt een gedeelte van de wereld ook weer per boot verkennen, want naval gameplay keert weer terug. Wel zou het varen deze keer minder gericht zijn op combat en juist meer op het verkennen van de omgevingen.

In de post werden nog veel meer kleinere details gedeeld en die hebben we hieronder opgesomd.