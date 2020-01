Hardcore Mecha is een game die onderdeel uitmaakt van het PlayStation China Hero Project van Sony. Dit project is bedoeld om Chinese ontwikkelaars een steuntje in de rug te geven. De PS4-versie van Hardcore Mecha verscheen vorige zomer al in Azië en de game komt nu ook bijna uit in het Westen.

RocketPunch Games, de ontwikkelaar van het spel, heeft namelijk aangekondigd dat Hardcore Mecha op 14 januari in Europa en Noord-Amerika wordt uitgebracht voor de PlayStation 4. Het gaat hier om een 2D actiegame waarin je uit diverse mechs kunt kiezen om de strijd mee aan te gaan. Het spel bevat zowel een campagne als een multiplayer modus.

Check de onderstaande gameplay trailer om een idee te krijgen van wat je van Hardcore Mecha kunt verwachten.