Infinity Ward heeft in de eerste Community Update blogpost van dit jaar vooruitgekeken naar aankomende content voor Call of Duty: Modern Warfare. Daarnaast is er ook een kleine in-game patch voor de shooter uitgebracht.

Uit de Community Update blijkt dat spelers binnenkort een 3v3 variant van de Gunfight modus kunnen verwachten. Eerder deze week werd er al een 1v1 variant aan de game toegevoegd, naast de standaard 2v2 modus. Wanneer de 3v3 variant precies verschijnt is nog onduidelijk. Liefhebbers van Gunfight kunnen ook uitkijken naar de Gunfight Tournamant feature. Eind vorig jaar werd dit in-game toernooisysteem al kort getest met een beta. Infinity Ward verhelpt momenteel nog wat laatste bugs en voegt nieuwe beloningen toe, waarna deze feature ook binnenkort weer in de game verschijnt.

De ontwikkelaar heeft gisteren ook nog een kleine in-game update uitgebracht. Het gaat hier dus niet om een bestand dat je moet downloaden, de patch wordt automatisch doorgevoerd wanneer je de game opstart. Met deze laatste patch zijn enkele kleine problemen verholpen, zo blijkt uit de onderstaande changelog.