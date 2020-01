Dreams, de nieuwe PS4-exclusive van ontwikkelaar Media Molecule, komt volgende maand officieel uit. Doordat de game al geruime tijd beschikbaar was als Early Access-titel, is het echter al goed duidelijk geworden wat er allemaal mogelijk is met deze game. We hebben al veel unieke creaties voorbij zien komen, maar soms zijn er toch nog weer nieuwe creaties die we graag met jullie willen delen. Zo ook nu weer met ‘Cyberpunk 1997’.

Cyberpunk 1997 is een ‘PS1 demake’ van Cyberpunk 2077. In de onderstaande video is te zien hoe YouTuber Bearly Regal de aankomende game van CD Projekt RED als PS1-game heeft nagemaakt in Dreams. De creatie is geïnspireerd op een uitgebreide gameplay demo van Cyberpunk 2077 die eerder werd vrijgegeven. Volgens de maker van deze creatie is er nog wat werk aan de winkel, maar mogelijk wordt Cyberpunk 1997 straks ook speelbaar voor andere spelers van Dreams.

Het resultaat is erg tof en toont ook maar weer eens aan wat voor uiteenlopende en gedetailleerde dingen je allemaal kunt maken in Dreams. De game van Media Molecule komt op 14 februari uit voor de PlayStation 4.