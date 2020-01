Over iets meer dan een maand komt Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers uit in Japan. Nu de release nadert wordt er ook steeds meer beeldmateriaal vrijgegeven.

Allereerst heeft Atlus een nieuwe trailer van de actie-RPG uitgebracht en die kun je uiteraard hieronder bekijken. Daarna vind je ook nog een video waarin ongeveer twee uur aan nieuwe gameplay beelden wordt getoond.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers verschijnt in Japan op 20 februari voor de PlayStation 4 en Nintendo Switch. Atlus heeft nog altijd niets laten weten over een release in het Westen.

Trailer

Gameplay