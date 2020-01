Na de onlangs vrijgegeven nieuwe trailer en gameplay van Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, weten we intussen dat deze titel een sequel zal worden op het fantastische Persona 5 van enkele jaren geleden. Na de trailer is nu nog wat extra beeldmateriaal opgedoken om ons warm te maken voor deze titel: naar goede gewoonte krijgt ook Persona 5 Scramble een typische anime opening en die staat nu online!

Net zoals in Persona 5 het geval was, krijgen we de verschillende leden van de Phantom Thieves te zien, begeleid door een zwoele jazz song die is ingezongen door zangeres Lyn Inaizumi, die ook aan de soundtrack van het origineel meewerkte. Geen “Wake up, get up, get out there” meer echter, maar een nieuwe song genaamd “You are Stronger” speelt op de achtergrond terwijl de Phantom Thieves de stad doorkruisen. Alhoewel er geen officiële bevestiging van Atlus is gekomen, kan bovendien Zenkichi Hasegawa in de opening worden opgemerkt, die vermoedelijk een nieuw speelbaar personage zal zijn.

Persona 5 Scramble komt in Japan uit op 20 februari, maar van een Westerse releasedatum is nog steeds geen sprake. De opening kan je hieronder checken: