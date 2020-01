De vloek van de Uncharted-film gaat inmiddels al veel te lang mee en het begint erop te lijken dat goddelijke krachten van bovenaf echt niet willen dat de film gemaakt wordt. Zo verloor de film onlangs al zijn zesde(!) regisseur op rij. Normaliter zou je denken dat het project beter gewoon met rust gelaten zou worden, maar niets is minder waar als het aan Sony ligt: die hebben zelfs een nieuwe regisseur op het oog!

Deadline meldt namelijk dat regisseur Ruben Fleischer de volgende kandidaat in de lange rij van regisseurs zou worden. Fleischer bewees zijn kunsten onder andere met de Marvel film “Venom” en de enorm vermakelijke “Zombieland” films. Er zou echter nog geen officiële deal zijn gesloten, dus we kunnen nog niet met zekerheid zeggen of Fleischer wel degelijk deze uitdaging zal aangaan. We kunnen er echter waarschijnlijk wel van uitgaan dat de geplande release van december 2020 niet gehaald zal worden.

Voorlopig blijft Tom Holland als Nathan Drake nog steeds aan boord, dus er is toch enigszins sprake van wat consistentie in deze turbulente geschiedenis.