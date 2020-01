De voorbije jaren zagen we op regelmatige basis signalen voorbij komen die erop leken te wijzen dat WB Games Montréal – de ontwikkelaar van onder andere Batman: Arkham Origins – druk in de weer is met een nieuwe Batman game. Het spel in kwestie zou luisteren naar de naam ‘Batman: Arkham Legacy’ en zijn inspiratie halen bij de ‘Court of Owls’ verhaallijn uit de comics. Allemaal hypothetisch uiteraard, want Warner Bros. heeft tot dusver nog steeds niets officieel aangekondigd.

Dat houdt WB Games Montréal echter niet tegen om erop los te blijven teasen. Hun website heeft sinds kort een nieuwe pagina, met de welluidende hoofding ‘Capture the Knight’. De pagina zelf bevat een haast onontwarbaar symbool, met daarin ruimte voor ettelijke kleine logo’s. Twee zijn er tot nu toe ingevuld; minstens acht blijven vooralsnog leeg. De vrije vertaling is wat ons betreft duidelijk: we gaan nog heel wat teasers mogen verwelkomen vooraleer de game onthuld wordt.

Ach ja… wij houden wel van een intrigerend raadseltje. Laat maar komen!