In september zorgde een publieke ruzie tussen ontwikkelaar Frogwares en uitgever Focus Home Interactive ervoor dat een aantal games uit de digitale winkelrekken werden gehaald. Sherlock Holmes: Crimes and Punishments was daar een van. Slecht nieuws voor de fans, uiteraard; en ook Frogwares zat duidelijk behoorlijk verveeld met de zaak.

De ontwikkelaar heeft zich volop ingezet om zijn games weer op de markt te krijgen en die moeite begint vruchten af te werpen. In de Amerikaanse PlayStation Store is Crimes and Punishments inmiddels alweer opgedoken en we gaan ervan uit dat de Europese variant snel zal volgen. Wat andere verdwenen titels betreft, is het nog even koffiedik kijken.