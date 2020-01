Wie interesse toont in de manier waarop games tot stand komen, raden wij alvast de Worlds Collide Podcast aan. Hierin zoomt Sony Santa Monica dieper in op het ontwikkelproces van God of War, de PS4-titel die twee jaar geleden met meerdere Game of the Year-awards ging lopen. Elke aflevering kiest een nieuw aspect, dat vervolgens vakkundig tot in het kleinste detail onder de loep genomen wordt.

De eerste episode ging bijvoorbeeld uitgebreid in op de manier waarop de sidequests uitgebouwd werden. De tweede aflevering staat inmiddels ook online en legt uit hoe het one-take, no-cut cameraeffect tot stand kwam, waarmee de game hoge ogen wist te gooien. De podcast duurt lang, maar is die tijdsinvestering wat ons betreft meer dan waard. Leg je oor dus zeker even te luister.