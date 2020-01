Op Reddit is weer een leuke inspiratie verschenen voor de PlayStation 5 en deze is als je het ons vraagt best goed gelukt. Deze render is een soort evolutie van het PS4 design en past wat ons betreft erg goed bij de PS5. We zouden niet raar opkijken als Sony voor een soortgelijk ontwerp gaat als hieronder is afgebeeld, het is modern, strak en simpel met een twist.

Wat vinden jullie? Is dit een geschikt design voor de PS5, of moet Sony toch met wat ludiekers gaan komen dan dit?