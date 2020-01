De verwachting is dat Sony de PlayStation 5 gaat onthullen via een eigen evenement, net zoals ze dat met de PlayStation 4 in 2013 deden. Gezien de console in het najaar moet verschijnen, is het aannemelijk dat Sony op korte termijn een PlayStation Meeting organiseert en daar doen nu geruchten over de ronde.

Tidux – bekend industrie insider – heeft berichten opgevangen dat de PlayStation Meeting op 5 februari zal moeten plaatsvinden in New York. Zelf heeft hij geen details daarover, maar wel meldt hij nog dat Sony deze week uitnodigingen zou gaan versturen.

Verder wordt er nog gemeld dat EA, Ubisoft, Square Enix en Activision aan boord zouden zijn voor de onthulling, waar ze dan hun next-gen games zullen laten zien. Desalniettemin betreffen het hier uitsluitend geruchten, dus neem het met een korrel zout. Mocht dit allemaal kloppen, dan zullen we later deze week meer horen.