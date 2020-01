Over een paar weken verschijnt Zombie Army 4: Dead War en het ziet er naar uit dat deze game niet al te veel schijfruimte van de PlayStation 4 zal vereisen. Via de Xbox Store is de installatiegrootte van de game op de Xbox One bekend geworden en die staat op 21.45GB.

Een kleine 22GB dus voor deze aankomende shooter en naar verwachting wijkt de vereiste schijfruimte niet heel veel af van de installatie op de PlayStation 4. Of het hierbij zal blijven valt overigens te betwijfelen, gezien day-one patches tegenwoordig eerder regel dan uitzondering zijn.

Meer weten over Zombie Army 4: Dead War? Check dan hier onze preview.