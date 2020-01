De laatste tijd zijn de geruchten omtrent de nieuwe Assassin’s Creed weer fors toegenomen, waarbij men er vanuit gaat dat de game zich afspeelt in de tijd van de Vikingen. Afgelopen weekend kwamen daar nog een hoop specifieke details bij en tevens werd eind vorige week ‘bekend’ dat de game de subtitel ‘Ragnarok’ heeft, dit naar aanleiding van online retailers.

We gaven al aan het met een korrel zout te nemen, gezien Ubisoft nog niets aangekondigd heeft en de betrouwbaarheid kan nu nog verder in twijfel getrokken worden. Bekende insider ZhugeEX laat op ResetEra weten dat het gros van de gelekte informatie incorrect is en dat de subtitel niet ‘Ragnarok’ is.

Daarbij nuanceert hij het wel dat niet alle details per se fout zijn, zo is de verbeterde combat bijvoorbeeld wel correct. Daarnaast stelt ZhugeEX dat het gros van de details vooral ‘beredeneerde gissingen’ zijn, omdat het gebaseerd zou zijn op het oorspronkelijke Kotaku lek, wat in de kern wel correct was.

Het is dus een steeds onduidelijker wordend verhaal, neem dus alles wat je over de game leest met een korrel zout totdat Ubisoft met de officiële aankondiging komt.