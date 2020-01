Waar het vijftien jaar geleden vooral moddergooien was tussen Sony en Microsoft, spreken beide partijen tegenwoordig vooral positief over elkaar. De ‘consolewars’ van weleer zijn niet zo ‘heftig’ meer als toen en dat heeft alles te maken met dat beide bedrijven een hele duidelijke eigen visie hebben.

Sony draait natuurlijk al heel veel langer mee en dat werpt zijn vruchten af, gezien de PlayStation 4 een behoorlijk groot succes is. Dat is te danken aan de strategie van Sony tot op heden en Microsoft kan niet ontkennen dat Sony het uitstekend doet en gedaan heeft.

Xbox Game Studios baas Matt Booty erkent dat door in gesprek met MCV te stellen dat Sony het fantastisch gedaan heeft. Hierbij geeft hij ook aan dat hij een ‘gevecht’ met Sony liever uit de weg gaat, want in plaats van zich op PlayStation te focussen als concurrent, richt Microsoft zich tegenwoordig liever op eigen doelstellingen.

“Sony’s done a fantastic job just across the board in terms of what they’ve done with building an audience, selling consoles, obviously, a number of amazing, great games that have come out of their first-party teams. I try to stay away from framing things as a head-to-head bout with Sony.”