SEGA is Yakuza: Like a Dragon behoorlijk aan het promoten en dat doen ze met zes nieuwe commercials die een nogal aparte insteek kennen. Deze commercials hebben als doel om de serie aan nieuwkomers te introduceren en dat gaat op een ludieke manier.

Dat gaat gepaard met wat beelden van de game, maar als je daadwerkelijk veel content wilt bekijken raden we je de video helemaal onderaan aan. Vanaf minuut 14 worden er gameplay beelden getoond die eerder werden uitgezonden via een Famitsu livestream.

De game komt volgende week uit in Japan en naar verwachting later dit jaar in Europa.

Commercials

Gameplay