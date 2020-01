De Xbox Series X zal bij de release geen exclusieve games krijgen die alleen voor dat platform verkrijgbaar zijn. Microsoft heeft aangekondigd dat alle exclusieve titels die dan verschijnen ook beschikbaar moeten zijn voor de pc en Xbox One.

Sony benadert de release van de PlayStation 5 op een andere manier, want die console zal wel exclusieve games krijgen. Dus er zullen titels in de launch line-up zitten die niet cross-gen zijn. Dit benadrukte journalist Jason Schreier in een recente Kotaku Splitscreen podcast.

“I’ve heard some of the PS5 launch titles–I won’t say them yet because I’m probably going to do some sort of report on this stuff in the future–but those will be PS5 only.”