De Awesome Games Done Quick 2020 is net afgerond en tijdens dit evenement zijn er veel speedrun-pogingen gedaan. Een van de meest in het oog springend is de Final Fantasy VIII speedrun van Luzbelheim.

Final Fantasy-titels staan bekend om hun lange speelduur, maar voor sommige gamers is dit een extra uitdaging om juist deze games zo snel mogelijk uit te spelen. Er worden zelfs evenementen gehouden omtrent dit fenomeen, waaronder de AGDQ. Tijdens dit festival – dat vorige week plaatsvond – is Final Fantasy VIII in negen uur uitgespeeld en als je even de tijd hebt kan je dat hieronder helemaal bekijken.

