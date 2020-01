In oktober vorig jaar kwam de animator Paulo Manso met een boot up video concept voor de PlayStation 5. Deze video speelde vooral in op de nostalgie van het merk, maar nu heeft hij een nieuwe gemaakt die meer modern van aard is.

Wederom gaat het om een creatieve video die een idee geeft van hoe het opstartscherm van de PlayStation 5 kan ogen. Of het iets in die stijl zal worden is natuurlijk afwachten, maar hetgeen hieronder staat kan er prima mee door. Niet?