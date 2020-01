Eind vorig jaar verscheen er voor Borderlands 3 wat nieuwe endgame content in de vorm van Takedown at the Maliwan Blacksite. Die missie is door de moeilijkheidsgraad eigenlijk bestemd voor een groep van vier Vault Hunters. De solo runners onder ons hebben binnenkort echter de mogelijkheid om de Raid ook te grazen te nemen.

Ontwikkelaar Gearbox heeft namelijk op hun website laten optekenen dat je vanaf 16 tot 30 januari een iets makkelijkere variant van de Raid kunt opstarten. Er zijn verder geen veranderingen op de loot die je kunt verdienen, dus dat is mooi meegenomen. Na de 30ste keert de moeilijkheidsgraad terug naar zoals die eerder was, wees er dus snel bij!