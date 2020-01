Racefans opgelet! Ontwikkelaar Codemasters heeft een nieuwe patch uitgebracht voor hun game GRID, die afgelopen oktober is verschenen. De gratis update moet het mogelijk maken om publieke lobbies aan te maken in de multiplayer modus. Dit is natuurlijk heel handig als je zin hebt om een potje te racen, maar bijvoorbeeld geen gebruik wilt maken van de reguliere matchmaking opties.

Zoals gezegd verscheen GRID afgelopen oktober voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Benieuwd naar wat wij vonden van de racegame? Lees dan hier rustig onze review nog eens terug.

🏁 NOW LIVE – PUBLIC LOBBIES 🏁

A free update for GRID is now available on Xbox One, PS4 and PC. Download the update for the new Session Search feature, which allows you to search for and enter Multiplayer lobbies created by other players 👥 #GRID #LikeNoOther pic.twitter.com/BwDdcbqHke

— GRID (@gridgame) January 13, 2020