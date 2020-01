Eind december bracht Netflix The Witcher uit op hun streamingplatform. Onder de kijkers bleek de duistere fantasie serie een waar succes, met zelfs een mooie score van 93% op Rotten Tomatoes. Het eerste seizoen bleek echter niet perfect, want er waren ook een aantal kijkers die de sprongen tussen de verschillende tijdslijnen erg verwarrend vonden.

Netflix heeft daar nu een antwoord op uitgebracht, want je kunt via deze website een interactieve kaart bekijken. Via deze kaart kun je ook meteen een beschrijving en de locatie van evenementen terugvinden die betrekking hebben op het verhaal.

Mocht je dus wat problemen hebben ondervonden in de serie, dan kan deze kaart mogelijk uitkomst bieden. Het is in ieder geval tof om te zien dat Netflix hier zoveel moeite in heeft gestoken. Het is ook meteen een teken dat het Amerikaanse streamingplatform veel vertrouwen heeft in de toekomst van de serie.