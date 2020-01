Er gingen eerder al geruchten dat Sony PlayStation de E3 van dit jaar zou overslaan, dit nadat ze de beurs vorig jaar ook al links lieten liggen. De kogel is nu door de kerk en de geruchten blijken te kloppen. Tegenover Gamesindustry.biz heeft een vertegenwoordiger van Sony aangegeven dat ze dit jaar niet aanwezig zullen zijn.

De reden voor de afwezigheid zit hem in dat de visie van de E3 niet aansluit op waar Sony zich dit jaar op wil focussen. In plaats van voor de vakbeurs te kiezen, kiest Sony voor honderden consumenten evenementen wereldwijd om daar hun PS4- en PS5-games aan de man te brengen.

Nu de afwezigheid is bevestigd kan het niet anders dan dat er een PlayStation Meeting volgt waar Sony meer over de PlayStation 5 bekend zal maken. Of anders een PlayStation Experience, wat ook een mooie plek zou zijn voor meer nieuws over de next-gen console.

”After thorough evaluation SIE has decided not to participate in E3 2020. We have great respect for the ESA as an organization, but we do not feel the vision of E3 2020 is the right venue for what we are focused on this year.

“We will build upon our global events strategy in 2020 by participating in hundreds of consumer events across the globe. Our focus is on making sure fans feel part of the PlayStation family and have access to play their favorite content. We have a fantastic line up of titles coming to PlayStation 4, and with the upcoming launch of PlayStation 5, we are truly looking forward to a year of celebration with our fans.”