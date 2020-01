Afgelopen nacht maakte Sony PlayStation bekend dit jaar niet aanwezig te zijn op de E3 en het is nu de vraag wanneer Sony de PlayStation 5 gaat onthullen. Hoogstwaarschijnlijk zal dit op een eigen evenement zijn en volgens geruchten zal dat evenement op 5 februari plaatsvinden, in New York.

Opvallend genoeg gaat vandaag in New York het ‘Experience PlayStation’ evenement van start in een Sony showroom. Dit evenement duurt vanaf vandaag tot en met 16 februari en staat in het teken van 25 jaar gamen op PlayStation consoles. Nu lijkt dit vooralsnog los te staan van de PlayStation 5, maar de timing is desalniettemin opvallend.

Misschien dat dit evenement een inleiding is tot de grote onthulling van de PlayStation 5. Mocht dat het geval zijn, dan zal het vast niet lang duren voordat de uitnodigingen verstuurd worden en dat op het web verschijnt.