De E3 is niet meer wat het ooit was, gezien steeds meer partijen voor eigen evenementen kiezen. Zo organiseert EA al jaren EA Play buiten de E3 om en Bethesda richt zich vooral op een eigen show. Ook Sony zal dit jaar voor het tweede jaar op rij niet aanwezig zijn en dat geeft eens te meer aan dat het huidige formaat van de E3 niet langer interessant is voor verschillende partijen.

Nu bekend is geworden dat Sony dit jaar niet aanwezig is op de E3, heeft de ESA (Entertainment Software Association) als organisator van de E3 een verklaring doen uitgaan. Die verklaring tref je hieronder en is vooral erg vaag omdat het niets concreet zegt over wat de E3 zoal te bieden heeft.

“E3 is a signature event celebrating the video game industry and showcasing the people, brands and innovations redefining entertainment loved by billions of people around the world. E3 2020 will be an exciting, high-energy show featuring new experiences, partners, exhibitor spaces, activations, and programming that will entertain new and veteran attendees alike. Exhibitor interest in our new activations is gaining the attention of brands that view E3 as a key opportunity to connect with video game fans worldwide.”