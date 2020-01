Square Enix heeft zojuist laten weten dat Final Fantasy VII Remake de oorspronkelijke releasedatum van 3 maart niet gaat halen. In plaats daarvan staat de game nu gepland voor een release op 10 april, iets meer dan een maand later dus.

Square Enix laat weten dat dit ervoor zorgt dat het eindproduct in lijn is met de visie die ze voor ogen hebben en die maand extra hebben ze hard nodig om dat te bereiken. Het geeft de uitgever wat ruimte voor extra polishing voor een uiteindelijk betere consumenten ervaring.

Je kunt het bericht van Square Enix hier teruglezen.

In order to ensure we deliver a game that is in-line with our vision, and the quality that our fans who have been waiting for deserve, we have decided to move the release date to April 10, 2020.

We are making this tough decision in order to give ourselves a few extra weeks to apply final polish to the game and to deliver you with the best possible experience. I, on behalf of the whole team, want to apologize to everyone, as I know this means waiting for the game just a little bit longer.