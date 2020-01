Na het Final Fantasy VII Remake uitstel, hebben we jammer genoeg nog meer slecht nieuws. Square Enix stelt namelijk ook Marvel’s Avengers uit, maar dan wel met iets meer dan slechts een maand zoals bij Final Fantasy VII. Marvel’s Avengers stond aanvankelijk gepland voor 15 mei aanstaande, maar de stilte rondom de game deed al vermoeden dat er mogelijk wat aan de hand is. Deze vermoedens worden vandaag bevestigd, want de game komt niet langer op 15 mei uit.

In een bericht op de website van Crystal Dynamics meldt de ontwikkelaar dat de game nu gepland staat voor 4 september, ze tillen de release dus over de zomer heen. Hiermee wordt de eerste helft van 2020 een stuk leger dan aanvankelijk gedacht, zo werden Watch_Dogs: Legion en Rainbow Six Quarantine al eerder uitgesteld en ook The Last of Us: Part II moest er aan geloven.

Erg jammer allemaal natuurlijk, maar helaas weinig aan te doen.