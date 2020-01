Aanstaande vrijdag verschijnt het nieuwste deel in de Dragon Ball Z franchise op de markt. In tegenstelling tot de voorgaande game, kun je je in Kakarot ook tegoed doen aan role playing elementen naast dat je aan vele gevechten kunt deelnemen.

Ondertussen is ook de grootte van het installatiebestand bekend, nadat ontwikkelaar Cyberconnect2 informatie naar buiten bracht over de day one patch. De initiële installatie neemt zo’n 34GB in beslag en dit zal nog een klein beetje meer worden na de eerdergenoemde patch, die in totaal 11GB vereist.