Met de toenemende hype rondom de nieuwe generatie consoles, laten ook ontwikkelaars hier hun interesse voor blijken. Soms met het oog op nieuwe games, maar ook bestaande games zullen genoeg aan bod komen.

Ook ontwikkelaar Crytek heeft zijn zinnen gezet op de nieuwe generatie consoles, en laat weten onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de free-to-play game Warface naar de PS5 te porten.

We’ve already started communicating with the platforms about new hardware. For obvious reasons we cannot announce anything solid at this point. The engine that powers Warface, CryEngine, was heavily modified by our team to be able to run smoothly on a vast variety of systems. If you download it and launch the game on a relatively weak PC, for example, you will be surprised how well it will run. With that in mind, we’re definitely looking into what the next-gen consoles can offer us, especially in terms of increased performance and graphical fidelity.