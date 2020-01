Op 13 maart zal het tweede deel van My Hero One’s Justice verschijnen voor onder andere de PlayStation 4. Om langzaam naar de lancering van de game toe te werken, geeft Bandai Namco om de zoveel tijd wat trailers van de game uit. Nu is er een video verschenen die twee nieuwe personages laat zien en dat kan je hieronder bekijken.

De vechters die in de nieuwe trailer worden voorgesteld zijn Deku en Overhaul. Je moet beiden normaliter eerst ontgrendelen in de game voordat je met ze aan de slag kan, maar er is ook een mogelijkheid om direct met deze personages te kunnen spelen. Het enige wat je dan moet doen is My Hero One’s Justice 2 pre-orderen.