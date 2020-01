Vorig jaar werd bekendgemaakt dat de game Ash of Gods: Redemption, een tactische game waarin het verhaal zich zal ontplooien als een visual novel, eind januari z’n release zal zien.

De datum 31 januari prijkt ook ontzaglijk aan het einde van de nieuwe trailer, waarin veel gameplay getoond wordt. Daarmee is de releasedatum definitief, dus noteer het alvast in je agenda mocht je geïnteresseerd zijn.

De stijl waarmee ontwikkelaar AurumDust zijn creatie mee naar voren brengt heeft veel weg van Banner Saga, dus vond je die reeks goed? Dan is Ash of Gods misschien wel volledig in jouw straatje.