Gamers zijn heel erg blij met Capcom, want zij brengen oude toppers van weleer terug als remakes die bovendien van hoge kwaliteit zijn. De volgende titel die op stapel staat is de remake van Resident Evil 3 en van deze game is nu een nieuwe trailer verschenen, waarin de hoofdrol is weggelegd voor Nemesis.

Dit is een van de vijanden die je in de game zult treffen en Nemesis oogt nu angstaanjagender dan ooit tevoren. Zijn aanwezigheid zal je meermaals op je pad belemmeren en als we de beelden zo zien zal het tot spannende confrontaties leiden.