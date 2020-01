We dachten dat het met het verschijnen van DayZ afgelopen jaar deze generatie eigenlijk niet slechter kon. Hier komt misschien toch nog verandering in, want ontwikkelaar Cyber Group Studios en uitgever Outright Games hebben ‘Gigantosaurus: The Game’ aangekondigd.

Gigantosaurus is gebaseerd op de gelijknamige animatieserie van Disney Junior en draait om de kleine dino-maatjes Rocky, Tiny, Mazu en Bill. De bijbehorende trailer van de game belooft echter niet veel goeds, want naast een weinig inspirerende artstyle, lijkt de game ook te lijden onder een barslechte framerate en houterige animaties.

Bekijk de beelden hieronder en oordeel zelf. Gigantosaurus: The Game staat gepland voor een release op 27 maart en moet verschijnen voor de PS4, Nintendo Switch, Xbox One en pc.