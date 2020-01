In 2018 kwam TT Isle of Man op de markt voor de PlayStation 4 en de game werd door zowel ons als de rest van de pers redelijk ontvangen. KT Racing heeft geluisterd naar de feedback en besloot om het beter te doen met het tweede deel. Om dit voor elkaar te krijgen hebben zij onder andere samengewerkt met bekende coureurs.

De ontwikkelaar liet vorig jaar al weten dat TT Isle of Man 2 verbeterde physics zal hebben en om voor nog meer realisme te zorgen, is nu ook de hulp van Davey Todd ingeroepen. Todd is een coureur die nog maar kort meedoet in het Isle of Man-circuit, maar wordt gezien als een van de grotere talenten. Zo wist de coureur in zijn eerste jaar de tweede plek te veroveren in het algemeen klassement, wat volgens hem te danken was aan de game TT Isle of Man. Die game heeft hij twee maanden op de console van zijn broer gespeeld, om zo het circuit in z’n geheel uit zijn hoofd te leren.

Een andere coureur die meewerkt aan de game is Julien Toniutti, een ervaren coureur die al drie keer aan de TT heeft deelgenomen. In 2018 reed hij de snelste ronde ooit voor een Franse coureur op het Isle of Man-circuit en hij ontving vervolgens de “Fastest French Road Racing Rider”-award tijdens de Paris Motorcycle Show.

KT Racing doet er dus alles aan om van TT Isle of Man 2 een succes te maken. Of de samenwerking met coureurs heeft geholpen kan je natuurlijk zelf ontdekken wanneer de game in de winkels ligt. Een releasedatum is nog niet bekend, maar het is de bedoeling dat de game in maart verschijnt.