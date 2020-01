Ook deze week leeft het Wilde Westen van Red Dead Online verder en opnieuw heeft Rockstar enkele sappige updates voor de cowboys onder ons klaarstaan.

De grootste update die deze week op de planning staat, is waarschijnlijk de speciale boost die bounty hunters, traders en collectors krijgen bij Free Roam Events. Wanneer je immers een rolspecifiek event weet te voltooien, krijg je daar deze week 25% meer Character XP en Role XP voor dan anders.

Deze evenementen omvatten:

Day of Reckoning

Compete against other Bounty Hunters to capture wanted targets and return them for points, with the more dangerous or difficult ones being worth more.

(2-8 Players, Requires Bounty Hunter Rank 4)

Manhunt

Bounty Hunters must work together to apprehend wanted targets across a designated area, many of which are defended by equally armed and dangerous henchmen.

(2-12 Players, Requires Bounty Hunter Rank 4)

Trade Route

Here Traders get to show off their defensive skills as all participants must safeguard a train laden with goods from attacking bandits.

(2-12 Players, Requires Trader Rank 4)

Condor Egg

A rare and valuable Condor Egg has been spotted in the area – find it before your opponents do to reap the benefits.

(2-12 Players, Requires Collector Rank 4)

Salvage

A wreck has scattered valuable collectibles across the designated area. Find as many as you can but be careful as enemy bandits are also scouring the terrain and will attack to protect what they’ve found.

(2-12 Players, Requires Collector Rank 4)