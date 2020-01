Rainbow Six Siege gaat alweer ruim vier jaar mee, maar is nog steeds ongekend populair. Fans van de tactische shooter kijken halsreikend uit naar Year 5 en de content die we dan mogen verwachten. In een industrie waar lekken met enige regelmaat voorkomen, kunnen we ook Rainbow Six Siege toevoegen als titel waarvan informatie vroegtijdig naar buiten is gekomen.

Een post op Reddit heeft ons namelijk een aantal details gegeven over de content die we terug gaan zien in de Year 5 Pass. Het lek toont een screenshot waar we uit kunnen afleiden wat er voor dit jaar op de planning staat. Het meest opvallende is de benoeming van zes Operators, dat zijn er twee minder dan in de voorgaande jaren het geval was. Verdere namen of identiteiten van de Operators zijn niet uit het promotiemateriaal te halen.

Daarbij kunnen spelers gebruik maken van een standaard korting van 10% in de shop en je krijgt nog eens 30% korting op de aanschaf van een Battle Pass. Ten slotte ontvang je ook een aantal exclusieve items en een 5% boost in Renown. Of de details uit de screenshot ook echt kloppen, kunnen we nog niet met zekerheid zeggen. De bal ligt in ieder geval nu bij Ubisoft.